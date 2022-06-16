بالفيديو.. نجلاء فتحي تهاجم عادل إمام وتتهمه بالفساد

القاهرة(صدى):

ظهر مقطع فيديو للفنانة المصرية المعتزلة نجلاء فتحي وهى تهاجم الفنان عادل إمام؛ وهو ما أثار غضب الجماهير.

وقالت “نجلاء” في الفيديو: “عادل إمام اللي عمله الشعب.. اللي عمله الجماهير.. واللي علا أجرك لملايين هو الشعب”.

وتابعت حديثها عن عادل إمام: “أعماله كلها فساد لمحبة الفساد، بيطلع الفاسد في النهاية هو الرابح.. 40 سنة وأنت بتشرب الناس اللي الدولة عايزاه”.

ومن جانبه، دعا المحامي أيمن محفوظ، نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، بضرورة فتح تحقيق بشأن التسجيلات المنسوبة للفنانة نجلاء فتحي مشيرًا إلى اساءتها للفنان عادل إمام.