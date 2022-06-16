نصائح لتفادي حوادث القيادة على الطرق السريعة

أميرة خالد(صدى):

يعد التعرض لحوادث السير من المخاطر الكبيرة التي يواجهها السائقين أثناء القيادة على الطرق، وتمثل الحوادث السبب الأول للوفيات بين الشباب، لذلك إليكم بعض النصائح الهامة التي يُنصح باتباعها :

الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

– تجنب زيادة السرعة عن السرعات المحددة على الطريق والمناورات بين السيارات.

– عدم القيادة ببطء شديد، حيث أن القيادة البطيئة لا تقل خطراً عن السريعة لأنها تعرقل الحركة المرورية.

– ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، لكي تستطيع السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح عند الضرورة.

– اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة.

– تجنب استخدام الجوال أثناء القيادة.

– عدم التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.

– إذا تعرضت السيارة للعطل، فإنه عليك ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية