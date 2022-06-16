نصائح لتفادي حوادث القيادة على الطرق السريعة
يعد التعرض لحوادث السير من المخاطر الكبيرة التي يواجهها السائقين أثناء القيادة على الطرق، وتمثل الحوادث السبب الأول للوفيات بين الشباب، لذلك إليكم بعض النصائح الهامة التي يُنصح باتباعها :
الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.
– تجنب زيادة السرعة عن السرعات المحددة على الطريق والمناورات بين السيارات.
– عدم القيادة ببطء شديد، حيث أن القيادة البطيئة لا تقل خطراً عن السريعة لأنها تعرقل الحركة المرورية.
– ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، لكي تستطيع السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح عند الضرورة.
– اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة.
– تجنب استخدام الجوال أثناء القيادة.
– عدم التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.
– إذا تعرضت السيارة للعطل، فإنه عليك ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية
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