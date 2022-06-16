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  3. رئيسة برنامج دعم الدخل في هدف ” توضح اشتراطات الحصول على برنامج دعم العمل الحر ( فيديو)

رئيسة برنامج دعم الدخل في هدف ” توضح اشتراطات الحصول على برنامج دعم العمل الحر ( فيديو)

رئيسة برنامج دعم الدخل في هدف ” توضح اشتراطات الحصول على برنامج دعم العمل الحر ( فيديو)
الرياض(صدى):

أوضحت رئيسة برنامج دعم الدخل في هدف، أشواق بحة، أن أهم اشتراطات الحصول على برنامج دعم العمل الحر في توصيل الطلبات، أن يكون المتقدم عمره ما بين 18 إلى 60 عام.

وقالت :” أنه يلزم إصدار شهادة عمل حُر نشطة، في مجال توصيل الطلبات وألا يكون على رأس عمل حاليًا لا في القطاع الخاص، كذلك العام”.


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