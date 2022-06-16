وزير الخارجية المغربية: العلاقات مع المملكة لا مثيل لها وقائمة على التضامن

مليكة فؤاد(صدى):

أكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، أن العلاقات مع المملكة لا مثيل لها وقائمة على التضامن، لافتًا أنهم سيبحثوا عن سبل تطوير التعاون الثنائي مع المملكة.

وأفاد بأنهم سيحضروا اتفاقيات تفاهم كالاقتصاد الأخضر، والرقمنة، مُشيرًا إلى أن اللقاء فرصة لمواصلة التشاور السياسي مع المملكة.

وقال ” بوريطة” في مؤتمر صحفي:” لدينا مع المملكة تطابق في وجهات النظر السياسية، وأن الرباط تتضامن بشكل مطلق مع أمن المملكة.”

وأضاف:” نقف مع المملكة في كل إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها”، لافتًا أن لديهم تنسيق وتشاور دائماً مع المملكة في القضايا الإقليمية والدولية.”

وتابع “بوريطة”: ” نحن نتمتع مع المملكة بحضور ومصداقية كبيرين في القضايا الدولية”، مؤكدًا على دعم ملف المملكة في استضافة إكسبو 2030 .

كما أفاد ⁧‫بعمق العلاقة بين الرياض والرباط، لافتًا أنه يسعى لتعزيز التعاون القائم مع المغرب، بالإضافة إلى تطوير مبادرات مشتركة لتقديم نموذج دولي متقدم.