الهيئة الملكية لمحافظة العلا توفر وظائف شاغرة
كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية هي:
– مساعد إداري
وأفادت بأن الأدوار الوظيفية هي :
١: العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين.
إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
٢: إدارة تقويمات المديرين التنفيذيين وإعداد الاجتماعات، وغيرها
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