شاب بتبوك يتقن اللغة الصينية وينتقل لمرحلة تدريب الراغبين بتعلم اللغة ( فيديو)

تبوك(صدى):

قام الشاب عبدالرزاق عبدالله من تبوك، بإطلاق مبادرة العمل التطوعي، في تعلم مبادئ وأساسيات اللغة الصينية، لافتًا أنه قدم دورة أخرى من قبل مع وزارة التعليم .

وقال “عبدالرزاق “خلال مداخلة مع “برنامج اليوم “:” أن كل لغة تكون صعبة في بداية تعلمها، ولكنها تسهل مع الممارسة والتدريب”، مُشيرًا إلى أن 4500 كلمة في اللغة الصينية تكفي للمحاورة والمنافشة في اللغة .

وأوضح أنه كان مبتعث هو وزوجته في جمهورية الصين لمدة 9 سنوات، وتعلم اللغة بالدراسة والممارسة.

وأضاف :” أن المتدرب يحتاج لمدة شهر تقريباً ليتعلم مهارات اللغة”، لافتًا أن كان هناك إقبال كبير من أهل المنطقة على تعلم اللغة وإجادتها