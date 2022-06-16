“التحالف الدولي “يعتقل قيادي بارز في داعش

دمشق(صدى):

كشف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي اليوم الخميس، عن اعتقال قيادي بارز في التنظيم خلال عملية في سوريا.

وأفاد التحالف في بيان بأنه تم تقييم القيادي المعتقل على أنه خبير في صناعة المتفجرات، وأنه أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا، دون أن يكشف اسمه.

وأكد على عدم إصابة أي مدني خلال عملية القبض على القيادي الداعشي ،حيث تم التخطيط لها بدقة لتقليل الخسائر الجانبية، لافتًا أنه لم يتم تسجيل أيضا أي خسائر في ممتلكات التحالف أو طائراته.

والجدير بالذكر أن القوات الأمريكية نفذت إنزالا جوياً في ريف جرابلس شمالي حلب في وقت سابق، على الحدود مع تركيا.