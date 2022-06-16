البيئة تعلن طرح 150 وظيفة للجنسين بنظام التعاقد في مختلف التخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح عدد (150) وظيفة بنظام التعاقد على وظائف رسمية في مختلف التخصصات الفنية والمالية والهندسية للرجال والنساء.

وتشمل الشروط الآتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة السلوك.

3- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة.

5- أن يكون لائقا صحيا.

6- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

7- توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.

8- توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS, step )وإرفاق درجة الاختبار.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ في الفترة من الأحد ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ وحتى ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، علماً بأنه سيتم مطابقة شهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، كما أن الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.”هنا