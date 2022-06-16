منح 200 ألف ريال مكافأة لكل لاعب بعد تأهل الأخضر الأولمبي

ماجد محمد(صدى):

حصل لاعبي الأخضر الأولمبي على مكافأة مالية بلغت 200 ألف ريال لكل لاعب، وذلك بعد نجاح المنتخب في التأهل لنهائي النسخة الجارية من كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وتمكن المنتخب الوطني من الفوز على نظيره الأسترالي، بهدفين دون مقابل ، في المواجهة التي جمعتهما يوم أمس (الأربعاء)، في إطار نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، في أوزبكستان.

ويواجه المنتخب الوطني الأولمبي نظيره أوزبكستان في نهائي النسخة الجارية من البطولة، والمقرر إقامتها يوم (الأحد) المقبل