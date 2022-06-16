ارتفاع وفيات كورونا بعد تراجع 5 أسابيع

وكالات(صدى):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا على مستوى العالم بنسبة 4% الأسبوع الماضي، بعد 5 أسابيع من انخفاض الوفيات الناجمة عن الفيروس.

وأشارت المنظمة:” 8700 حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، مع قفزة بنسبة 21% في الأميركتين وزيادة بنسبة 17% في غرب المحيط الهادئ”.

وتابعت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا مستمرة في الانخفاض، حيث سجلت حوالي 3.2 مليون حالة جديدة الأسبوع الماضي، ما يزيد من تراجع الإصابات منذ ذروتها في يناير الماضي.

كما حدثت طفرات كبيرة في العدوى في بعض المناطق، حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا زيادات بلغت 58 و33% على التوالي.