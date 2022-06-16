 شاهد.. أمير تبوك يهدي مسبحته وقلمه الخاص لمقدمي حفل التخرج 

تبوك(صدى):

أظهرت صورة تأثر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، خلال حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك.

ولم يتمالك أمير تبوك دمعت عيناه أثناء مشاهدته الفرحة في أعين الخريجين والخريجات وذويهم وتبادلهم الأحضان، وذلك عقب انتهاء المسيرة.

وأهدى أمير منطقة تبوك قلمه الشخصي للخريج خالد الحارثي أثناء تقديمه لكلمة الخرجين والخريجات والتي ألقاها أمامه في حفل تخرج جامعة تبوك، معربا عن إعجابه بإلقاء الخريج وتمرسه على فن الخطابة والإلقاء.

وقدم أمير تبوك مسبحته الخاصة للطالبة دانيه العنزي والتي تميزت بإلقاء كلمة الخريجين أمامه.

وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رعى أمس حفل تخريج الدفعة السادسة عشر من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب للعام الجامعي 1443هـ