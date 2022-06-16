شاهد.. طلاب يحتفلون بتخرجهم من جامعة تبوك بأداء رقصة الدحة

تبوك(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طلاب يحتفلون بتخرجهم من جامعة تبوك بأداء رقصة الدحة الشعبية.

وبدا في الفيديو، طلاب جامعة تبوك يعبرون عن سعادتهم وفرحتهم برقصة الدحة، مما أثاروا تفاعلا كبيرا.

وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رعى أمس حفل تخريج الدفعة السادسة عشر من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب للعام الجامعي 1443هـ.