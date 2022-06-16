بالفيديو.. حكم سفر المرأة للحج بدون محرم

مكة المكرمة(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم سفر المرأة للحج بدون محرم، وذلك بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام.

وذكر أن حج المرأة صحيح ولا تحتاج إلى محرم ، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وأضاف أن المرأة إذا أقيمت في مخيم للنساء، وكان زوجها وأبنائها في مكة وقريبة منهم فليست بحاجة إلى محرم.