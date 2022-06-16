بالصور.. ستينية تتزوج من شاب يصغرها بـ 37 عاما وتحلم بالإنجاب

واشنطن(صدى):

احتفلت سيدة تدعى ” شيريل” وتبلغ من العمر 61 عاما بزفافها على شاب يصغرها بنحو 37 عاما في ولاية تينيسي الأمريكية.

وأقامت السيدة حفلة زوجها على ماكين على ضفاف النيل، وسط حضور عدد من أسرتهما، وقامت ببث فيديو للحفل.

وأثار زواجهما ضجة لفارق السن الكبير بين الإثنين، فيما ذكرت “شيريل” أنها جدة ولديها 7 أبناء، وأن أولادها دعموا فكرة زواجها ويقولون لزوجها “بابا” كما تطمح للإنجاب.