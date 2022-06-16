بالصور.. ستينية تتزوج من شاب يصغرها بـ 37 عاما وتحلم بالإنجاب
احتفلت سيدة تدعى ” شيريل” وتبلغ من العمر 61 عاما بزفافها على شاب يصغرها بنحو 37 عاما في ولاية تينيسي الأمريكية.
وأقامت السيدة حفلة زوجها على ماكين على ضفاف النيل، وسط حضور عدد من أسرتهما، وقامت ببث فيديو للحفل.
وأثار زواجهما ضجة لفارق السن الكبير بين الإثنين، فيما ذكرت “شيريل” أنها جدة ولديها 7 أبناء، وأن أولادها دعموا فكرة زواجها ويقولون لزوجها “بابا” كما تطمح للإنجاب.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 3825 ] نشر منذ 14 دقيقة
يادافــع البــلا تقــل وجــه حصــان خســران بالســباق
يادافــــــــع البــــــــلا
هههههههههههههههههههههااااي