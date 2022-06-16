خبير أمن غذائي: يجب التركيز على زراعة القمح في المملكة لتجنب مخاطر الأمن الغذائي (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح خبير أمن غذائي وسلاسل إمداد المهندس خالد الغامدي، أنه يجب التركيز على زراعة القمح في المملكة حتى نكون بعيدين عن مخاطر الأمن الغذائي.

وقال الغامدي :” القمح يعد سلعة أساسية وخط أحمر، كما أن الله هدانا بمنطقة جنوبية تمتد من عسير حتى الطائف بالإضافة إلى المدن الأخرى التي تزرع فيها القمح ، كما أعتقد اننا إذا ركزنا على زراعة القمح بالطرق الحديثة، نكون بعيدين عن مخاطر الأمن الغذائي، ونعود لسابق عهدنا ونصدر القمح”.

وأضاف ” هناك أزمة في سلاسل إمداد الحبوب، ومرت الأزمة بمرحلتين، حيث كانت الأزمة الأولية في ارتفاع الأسعار خلال اضطراب العرض والطلب في الحبوب على مستوى العالم بعد أزمة جائحة كورونا “.

وتابع” بعد الأزمة الروسية الأوكرانية أصبح هناك اضطراب أعمق بكثير ليس في ارتفاع الأسعار فقط، وإنما في نقص المعروض أيضا “.

فيديو | خبير أمن غذائي وسلاسل إمداد المهندس خالد الغامدي: هناك أزمة في سلاسل إمداد الحبوب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/plXd4iGzo1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2022