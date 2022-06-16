المحكمة العمالية تقضي بالحجز على 4 ملايين مستحقات للتأمينات

الرياض(صدى):

قضت المحكمة العمالية بالرياض على صاحبة منشأة بإجراء الحجز والتنفيذ الجبري على مبلغ 4 ملايين ريال، مقابل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى عامليها، موضحة أن صاحب أي منشأة هو المسؤول عن الدفع أمام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد لجأت إلى المحكمة العمالية؛ لرفع دعوى بقصد استيفاء المبالغ المستحقة؛ وفقاً لما نص عليه نظام التأمينات الاجتماعية.

وقدمت المؤسسة دعوى على صاحبة إحدى المدارس الأهلية، تطالبها بتسديد الاشتراكات المتأخرة والغرامات حيث تعد الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.