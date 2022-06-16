” التجارة” تستدعي لعبة عضاضة للأطفال “Activity Loops بسبب خطورتها

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء لعبة عضاضة للأطفال “Activity Loops” من شركة “THE MANHATTAN TOY COMPANY”.

وأبانت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك احتمالية انفصال الأنابيب عن القاعدة في هذه اللعبة، الأمر الذي يؤدي إلى خروج الحلقات البلاستيكية مما يشكل خطرًا باختناق الأطفال بأجزاء صغيرة.

وطالبت التجارة بضرورة التوقف عن استخدام اللعبة وأخذها بعيدًا عن الأطفال والتواصل مع مكان الشراء لإعادة المنتج واسترداد المبلغ المدفوع.