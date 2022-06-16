أخصائية : عدم تقدير الموظف وتجاهل حقوقه واحدة من أبرز أسباب الاحتراق الوظيفي (فيديو)
تحدثت الاخصائية النفسية منال الزيد عن الاحتراق الوظيفي، مبينة أهم وأبرز الأعراض والعلامات.
وقالت الزيد :” أهم علامة من علامات الاحتراق الوظيفي، هو حينما يستيقظ الشخص ويكون لديه عدم رغبة في الذهاب للعمل، كذلك شعوره بنفاذ طاقته تجاه العمل والعصبية وعدم الراحة”.
وأضافت ” جهة العمل قد تكون سببا أيضا من ضمن أسباب الاحتراق الوظيفي، وذلك حينما لاتقدر الموظف، أو حينما تعطيه مهام وتترقب أن يحققها في مدة زمنية معينة، وهنا لم يقدر صاحب العمل أن هذا إنسان في النهاية، إذ يعتقدون أنهم يتعاملون مع آلة أو شئ من هذا القبيل”
#صباح_السعودية | الأخصائية الاجتماعية منال الزيد: عدم تقدير الموظف وتجاهل حقوقه واحدة من أبرز أسباب الاحتراق الوظيفي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/3RjlZ6Oax0
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 16, 2022
#صباح_السعودية | ماهي أعراض الاحتراق الوظيفي؟ الأخصائية الاجتماعية منال الزيد تُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/P0XS5kHYqh
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 16, 2022
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