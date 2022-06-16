التجارة تُشهِّر بمواطن مكن مقيما من ممارسة خدمات الوساطة في التأمين بالرياض

الرياض(صدى):

شهرت وزارة التجارة مساء اليوم بمواطن قام بتمكين مقيما أردنيا من ممارسة خدمات الوساطة في التأمين بالرياض.

وجاء ذلك بعد صدور حكما قضائيا من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانتهما بجريمة التستر التجاري ومزاولة أنشطة خدمات الوساطة وتعامله المباشر مع المؤسسات والشركات والأفراد كمندوب تأمين دون ترخيص .

ونص الحكم على التشهير بهما وفرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

كما شملت العقوبات منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.