وزير الطاقة: العلاقات بين المملكة وروسيا دافئة مثل طقس الرياض

الرياض(صدى):

أوضح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن العلاقات بين المملكة وروسيا دافئة مثل طقس الرياض.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة بالتزامن مع محادثات أجراها مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في روسيا.

فيما ذكر “نوفاك”، أن اجتماعه مع الأمير عبد العزيز بن سلمان كان مهما، مبينا أنهما بحثا التوقعات بشأن أسعار النفط وتوازن السوق.

وأشار إلى أنه أطلع وزير الطاقة على تطورات وضع إنتاج النفط الروسي، موضحا أنه من الضروري مواصلة العمل المشترك في أوبك+ لتجنب انهيار سوق النفط.