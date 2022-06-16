تصريح جرئ لـ انتصار عن الأفلام الإباحية يظهر مجددًا

القاهرة(صدى):

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مجددا تصريح جرئ سبق أن أدلت به الفنانة المصرية انتصار بشأن الأفلام الإباحية.

وكان التصريح ضمن برنامج حواري قدمته الإعلامية اليمنية “أروى” مقدمة برنامج “الليلة دي” المذاع على فضائية “سي بي سي”، واستعرضت خلالها تصريح لانتصار تكشف فيها أنها تشاهد الأفلام الإباحية.

وانتقدت الإعلامية كتصريح انتصار باعتبارها شخصية عامة الإ أن الأخيرة اعترضت على هذا الانتقادات وأكدت أنها حرة فيما تفعله ولا يحق لأحد التدخل في شؤونها الخاصة.