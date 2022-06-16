شاهد.. أميرة محمد تستعرض وجهها بعد قص جفونها

المنامة(صدى):

فاجأت الفنانة البحرينية أميرة محمد متابعيها ، بعد إجراء عملية جراحية قصت فيها جفونها، وذلك وفقاً لفيديو متداول.

وظهرت الفنانة البحرينية عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على سناب شات، استعرضت خلاله وجهها وعينيها بعد أسبوع من إجراء عمليتها الجراحية،وظهرت بدون فلتر بناءاً على طلب متابعيها.

وقالت أميرة أن العديد من الفتيات تواصلوا معها لمعرفة النتيجة، إذ يعانون من نفس المشكلة التي واجهتها، معلقة ” وايد بنات عندهم تبطينة عيونهم نفس مشكلة العين عندي”.