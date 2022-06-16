غياب هيثم عسيري عن نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

ماجد محمد(صدى):

كشفت معلومات، عن غياب لاعب المنتخب الأولمبي هيثم عسيري، عن مواجهة الأخضر أمام أوزبكستان، في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأوضحت الفحوصات الطبيّة، أن اللاعب هيثم عسيري حاجته إلى راحة تصل إلى 10 أيام بعد الإصابة التي تعرّض لها في مواجهة الأخضر أمام أستراليا.

وكان الأخضر الأولمبي تأهل إلى دور النهائي بعد فوزه أمام نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس، فيما تأهل منتخب أوزبكستان بعد الفوز أمام نظيره الياباني بهدفين نظيفين.