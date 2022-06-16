بالفيديو.. أحداث سبقت واقعة وفاة الأب وابنه عطشا بصحراء وادي العجمان

الرياض(صدى):

كشف بين نجل فالح العجمي، الذى توفى مع ابنه عطشًا في صحراء وادي العجمان بالمملكة تفاصيل الأحداث التي سبقت اكتشافهم للحادث.

وذكر أن والده قبل الحادث قد هيأ مركبته جيدا وفي يوم الحادث علقت سيارته في الرمال وتواصل مع أحد أفراد عائلته، وبعد ساعات انقطع التواصل معهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أنهم أحسوا بأن خطبا ما حدث مع والده لذلك بدأت عمليات البحث عنه، وشارك آخرون في البحث، وتم نشر معلومات عن والده بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه عثروا بعد ذلك على جثة والدهم وشقيقهم لافتا إلى أن والده أخطأ عندما ترجل من السيارة وقت الظهر في توقيت شهد ارتفاع درجة الحرارة ما أدى إلى إصابتهم بالاجهاد والوفاة.

وأشار إلى أنه منهار بسبب الحادث، لافتا إلى أنه تم نقلهم ودفنهم بالكويت مقدما الشكر إلى كل من قاموا بمساعدته في الحادث.

العجمي يروي لسيدتي القصة المأساوية لوفاة والده وأخيه عطشا بوادي العجمان .. وتأثر مذيعة سيدتي ريم بساطي @ReemBusati#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HKfN4Z5QWh — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 16, 2022