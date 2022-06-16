بالفيديو.. أحداث سبقت واقعة وفاة الأب وابنه عطشا بصحراء وادي العجمان
كشف بين نجل فالح العجمي، الذى توفى مع ابنه عطشًا في صحراء وادي العجمان بالمملكة تفاصيل الأحداث التي سبقت اكتشافهم للحادث.
وذكر أن والده قبل الحادث قد هيأ مركبته جيدا وفي يوم الحادث علقت سيارته في الرمال وتواصل مع أحد أفراد عائلته، وبعد ساعات انقطع التواصل معهم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
وأضاف أنهم أحسوا بأن خطبا ما حدث مع والده لذلك بدأت عمليات البحث عنه، وشارك آخرون في البحث، وتم نشر معلومات عن والده بمواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أنه عثروا بعد ذلك على جثة والدهم وشقيقهم لافتا إلى أن والده أخطأ عندما ترجل من السيارة وقت الظهر في توقيت شهد ارتفاع درجة الحرارة ما أدى إلى إصابتهم بالاجهاد والوفاة.
وأشار إلى أنه منهار بسبب الحادث، لافتا إلى أنه تم نقلهم ودفنهم بالكويت مقدما الشكر إلى كل من قاموا بمساعدته في الحادث.
العجمي يروي لسيدتي القصة المأساوية لوفاة والده وأخيه عطشا بوادي العجمان .. وتأثر مذيعة سيدتي ريم بساطي @ReemBusati#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HKfN4Z5QWh
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 16, 2022
شرقاوي قديم[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 49 دقيقة
رحمهم الله جميعا و اسكنهم فسيح جناته امين .
للتصحيح هذا ليس وادي العجمان اسمه الصحيح هو وادي المياه .
اما اسمه القديم فهو وادي الستارين
العجمان اتوا من نجران فهي موطنهم القديم اما وادي المياه ماهو لهم حتى وان سكنوه علما بأن قبيلة بني خالد هم من حكم هذه المنطقه ومن ضمنها وادي المياه ممثلة في امراء بني خالد آل عريعر من آل حميد واذا كانت بالاحقيه نقول وادي بني خالد وليس وادي العجمان
شرقاوي قديم[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 49 دقيقة
رحمهم الله جميعا و اسكنهم فسيح جناته امين .
للتصحيح هذا ليس وادي العجمان اسمه الصحيح هو وادي المياه .
اما اسمه القديم فهو وادي الستارين
العجمان اتوا من نجران فهي موطنهم القديم اما وادي المياه ماهو لهم حتى وان سكنوه علما بأن قبيلة بني خالد هم من حكم هذه المنطقه ومن ضمنها وادي المياه ممثلة في امراء بني خالد آل عريعر من آل حميد واذا كانت بالاحقيه نقول وادي بني خالد وليس وادي العجمان