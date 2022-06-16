محترف النصر: أنجزنا مهمة التأهل لدوري أبطال آسيا بنسبة 90 %

طلال الغامدي(صدى):

أكد محترف النصر، الأوزبكي ماشاريبوف، أن فريقه اقترب من حسم المركز الثالث في دوري المحترفين هذا الموسم .

وقال ماشاريبوف: “الآن نحن في المركز الثالث وأعتقد أننا أنجزنا مهمة التأهل لدوري أبطال آسيا بنسبة 90%”.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الرابع.