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  3. محترف النصر: أنجزنا مهمة التأهل لدوري أبطال آسيا بنسبة 90 %

محترف النصر: أنجزنا مهمة التأهل لدوري أبطال آسيا بنسبة 90 %

محترف النصر: أنجزنا مهمة التأهل لدوري أبطال آسيا بنسبة 90 %
طلال الغامدي(صدى):

أكد محترف النصر، الأوزبكي ماشاريبوف، أن فريقه اقترب من حسم المركز الثالث في دوري المحترفين هذا الموسم .

وقال ماشاريبوف: “الآن نحن في المركز الثالث وأعتقد أننا أنجزنا مهمة التأهل لدوري أبطال آسيا بنسبة 90%”.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الرابع.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2835 ] نشر منذ ساعة واحدة

هههههههههههههههههههههههههههه — نضحك والا نبكي والا كيف

[ عدد التعليقات: 2398 ] نشر منذ 44 دقيقة

هذا انجازهم ههههههههههههه
اجل الفيحاء الي حقق كاس الملك
ايش نسمي انجازهم
الحمد الله اني هلالي وستمتع بالبطولات
ولا يجيني مثل هولاء يستفزني
مسلي يصرح ويقول النصر قاعده جماهيره فالمملكه
والباكستاتي حقهم يعتبر المركز الثالث انجاز
ههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة

من قالك اصلا الثالث يتاهل وش الاهبل ولا عارف نونو واخوه وتلاعب اتحاد اسيا بالبحريني الداج والانظمه الخنفشارية

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