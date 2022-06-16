شاهد.. مذيعة مصرية تتعرض للاعتداء من قبل مديرها.. والهيئة الوطنية للإعلام تحقق

القاهرة(صدى):

فتحت الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، تحقيقاً في واقعة الاعتداء على مذيعة في مقر عملها من قبل المدير، وذلك وفقاً لفيديو متداول وثق الواقعة.

وأظهر الفيديو المتداول، الإذاعية المصرية أماني الصباح، وهي تتعرض للضرب والسحل من قبل مدير إدارة إذاعة وسط الدلتا هاني عماشة؛ بعد حدوث مشادة كلامية بعد مطالبتها بصرف مستحقاتها المالية المتأخرة.

وأوضحت الإعلامية المصرية، أنها ترفض رفضا باتا التنازل أو الصلح، وذلك بعدما تسببت لها الواقعة في في إصابات متفرقة بوجهها وقدمها.