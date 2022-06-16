شاهد.. قصة مواطنة احترفت البلياردو والسنوكر

طلال الغامدي(صدى):

أحرجت البطلة رحاب يحيي، بطلات العالم وتفوقت عليهن وأصبحت أهم وأشهر السعوديات في لعبة البلياردو والسنوكر.

وقالت رحاب يحيي:”أحببت البلياردو منذ الصغر وأعطانا مجال لإثبات وجودنا في هذه اللعبة”، لافتة:”شاركت في بطولة العالم للسنوكر في قطر وتفاجأنا بالتنظيم العالي”.

ورغم حداثة اللعبة النسائية في المملكة إلا أن رحاب كانت من أوائل السعوديات في اقتحام اللعبة وساهمت في انتشارها بل حققت العديد من الألقاب الدولية.