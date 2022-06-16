شركة أرامكو تفتح باب التقديم في برامج منتهية بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن برامج التدرج لحملة الثانوية والكليات، المنتهي بالتوظيف لعام 2022م.

وأوضحت أن تقديم الكليات يبدأ يوم الإثنين 1443/11/21هـ الموافق 2022/06/20م وينتهي يوم الأحد (3:00 مساءً) بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م، من خلال الموقع من هنا.

وأشارت إلى أن التقديم لخريجي الثانوية يبدأ يوم الإثنين (8:00 صباحاً) بتاريخ 1443/11/21هـ الموافق 2022/06/20م وينتهي التقديم يوم الأحد (3:00 مساءً) بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م، من خلال الموقع من هنا .