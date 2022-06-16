شركة أرامكو تفتح باب التقديم في برامج منتهية بالتوظيف
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن برامج التدرج لحملة الثانوية والكليات، المنتهي بالتوظيف لعام 2022م.
وأوضحت أن تقديم الكليات يبدأ يوم الإثنين 1443/11/21هـ الموافق 2022/06/20م وينتهي يوم الأحد (3:00 مساءً) بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م، من خلال الموقع من هنا.
وأشارت إلى أن التقديم لخريجي الثانوية يبدأ يوم الإثنين (8:00 صباحاً) بتاريخ 1443/11/21هـ الموافق 2022/06/20م وينتهي التقديم يوم الأحد (3:00 مساءً) بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م، من خلال الموقع من هنا .
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