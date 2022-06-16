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أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة

أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن إعادة فتح باب التقديم لوظيفة مهندس مدني، وذلك بعدة بلديات في المملكة.

وأوضحت الأمانة البلديات التابعة لها:
1- بلدية السويرقية.
2- بلدية محافظة ينبع.
3- بلدية محافظة بدر.
4- بلدية محافظة العيص.
5- بلدية محافظة خيبر.
6- بلدية سليلة جهينة والمربع.
7- بلدية محافظة المهد.
8- بلدية يثرب.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/11/24هـ الموافق 2022/06/23م، وذلك من خلال الموقع من هنا .


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