أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن إعادة فتح باب التقديم لوظيفة مهندس مدني، وذلك بعدة بلديات في المملكة.

وأوضحت الأمانة البلديات التابعة لها:

1- بلدية السويرقية.

2- بلدية محافظة ينبع.

3- بلدية محافظة بدر.

4- بلدية محافظة العيص.

5- بلدية محافظة خيبر.

6- بلدية سليلة جهينة والمربع.

7- بلدية محافظة المهد.

8- بلدية يثرب.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/11/24هـ الموافق 2022/06/23م، وذلك من خلال الموقع من هنا .