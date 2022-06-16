أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن إعادة فتح باب التقديم لوظيفة مهندس مدني، وذلك بعدة بلديات في المملكة.
وأوضحت الأمانة البلديات التابعة لها:
1- بلدية السويرقية.
2- بلدية محافظة ينبع.
3- بلدية محافظة بدر.
4- بلدية محافظة العيص.
5- بلدية محافظة خيبر.
6- بلدية سليلة جهينة والمربع.
7- بلدية محافظة المهد.
8- بلدية يثرب.
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/11/24هـ الموافق 2022/06/23م، وذلك من خلال الموقع من هنا .
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