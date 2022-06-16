مصري يلقى حتفه بعد إصابته برصاص الشرطة في فرنسا

باريس(صدى):

لقي مهاجر مصري مصرعه، بعدما أصيب برصاصة من الشرطة الفرنسية، في محاولة لإيقاف شاحنة تقل مهاجرين اتجهت مسرعة صوبه قرب الحدود الإيطالية.

وقالت نائبة المدعي العام في نيس بارفين ديريفري أن المصري، البالغ 35 عاماً، «توفي أمس الأربعاء في ساعة مبكرة من الليل».

وأفادت الشرطة بإن الشاحنة اتجهت صوب عناصرها بسرعة، ما دفع أحدهم إلى إطلاق أربع رصاصات في محاولة لإيقافها.

وتم العثور على خمسة مهاجرين في الشاحنة، بينهم المصري مصاباً برصاصة في الرأس، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى قريب.