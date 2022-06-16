غياب ثنائي الفتح عن مواجهة الهلال

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الفتح، عن غياب لاعبيه المغربي مراد باتنا، والجزائري سفيان بن دبكة عن مواجهة الهلال في الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين.

وذكر الفتح في بيان له:”تلقت إدارة نادي الفتح إفادة من الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري لكرة القدم بشأن إصابة سفيان بن دبكة بتمزق في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة خمسة أسابيع”، ما يعني نهاية موسم اللاعب وغيابه عن آخر مباراتين للفريق في الدوري.

وتابع:”على ذات الصعيد كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها المحترف المغربي مراد باتنا أهمية حاجته للراحة لمدة أسبوعين، وكانت الإصابة قد عاودت اللاعب خلال المباراة الودية التي خاضها الفتح مؤخرا أمام الشباب”.

ومن المقرر أن يستضيف الفتح منافسه الهلال يوم الخميس 23 يونيو في الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين.