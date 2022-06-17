جدلاً واسعاً بعدما أخبر فندق شهير زبائنه بتوفير دلواً إذا احتاجوا إلى ماء ساخن

هراري(صدى):

سادت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء تفيد وجود أزمة بأحد أفخم الفنادق في زيمبابوي” ميكليس” ، بعدما دعا الفندق نزلائه أنه سيوفر لهم دلواً في حال احتاجوا إلى ماء ساخن.

وقال مدير الفندق في مذكرة وزعت على زبائنه: “إذا كنتم بحاجة إلى ماء ساخن للاغتسال، يرجى الاتصال بقسم الصيانة وسيتم إحضار دلو إليكم”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور معلقين عليها بغضب، حيث قال البعض أن “فندقاً من فئة الخمس نجوم في بلد يعاني انقطاعاً مستمراً للمياه والكهرباء يُفترض به أن يكون اتخذ إجراءات مناسبة”.