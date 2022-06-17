شاهد.. أخصائي يوضح سبب أن الخبز الأبيض لا يناسب مريض السكر 

الرياض(صدى):

قال مدرب ومهتم بالتثقيف الصحي محمد الفوزان، إن الخبز الأبيض لا يصلح لمريض السكر.

وأوضح محمد الفوزان، أن الخبز الأبيض لا يصلح لمريض السكر لأنه فقير الألياف، ما يشعرك بالجوع ويجعلك تأكل أكثر؛ ثم يرفع سكر الدم بسرعة عكس خبز النخالة.

وتابع:”خبز النخالة يوجد به أليافاً كثيرة، وتشعر بالشبع لمجرد تناول خبزة واحدة من التوست، و ترفع سكر الدم ولكن ببطء”.