حريق ضخم في أكبر حقل غاز في روسيا

موسكو(صدى):

نشب حريق هائل في أكبر حقل غاز بمنطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم في روسيا ، وأعلنت شركة “غازبروم” فرع أورينغوي حالة الطوارئ في المنطقة.

ونتج الحريق الضخم عن انفجار أنبوب بقطر 1400 مم في موقع “غازبروم” أورينغوي، ولم يُعلن عن أيه تفاصيل أخرى حتى الآن.

وأفادت مصادر محلية بأن الحريق لم يسفر عنه أي إصابات، مبينة أن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له نهائياً.

الجدير بالذكر أن هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، ويحتل المرتبة الثانية بعد شمال وجنوب بارس (قطر/إيران) من حيث الاحتياطيات، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليون متر مكعب من الغاز.