اشتراطات وسائل نقل المواد الغذائية من المشروبات والمأكولات

مكة المكرمة(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن هناك اشتراطات محددة ينبغي توفرها في وسائل نقل المواد الغذائية وهي تنطبق على جميع وسائل نقل المواد الغذائية بشكل عام سواء مشروبات أو مأكولات.

وقال أسامة زيتوني، أن من أهم الاشتراطات المطلوب توفرها في وسائل نقل المواد الغذائية النظافة وتركيب أجهزة قياس درجة الحرارة مع توفير درجة الحرارة المطلوبة لنوع المواد الغذائية وحفظ المواد الغذائية والمشروبات داخل وسيلة النقل بصورة صحيحة وعدم تكديس المواد الغذائية أو المشروبات داخل الناقلة.

وأكد أنه يجب أن تكون السيارة أو وسيلة النقل باسم المنشأة وأن يوضع اسم المنشأة ورقم الهاتف في مكان واضح على وسيلة النقل وتقوم الفرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية بمتابعة هذه الوسائل بشكل مستمر والتأكد من سلامتها وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم التعامل معها وفق النظام، بحسب “سبق”.