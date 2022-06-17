خلل تقني يعطل ميزة القصص عبر إنستغرام

وكالات(صدى):

حدث خلل تقني في ميزة القصص على منصة إنستغرام المملوكة لشركة ميتا- بلاتفورمز، ليحرم المستخدمين من نشر القصص، ومشاركتها لمدة استمرت 72 ساعة.

وأصدرت المنصة؛ وفقاً لموقع “ذا فيرج” الأمريكي، بياناً قالت فيه: إن بعض المستخدمين يواجهون مشاكلَ في الوصول إلى القصص، مضيفةً بأنها تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وقال بعض المستخدمين، عبر تويتر، أن الحل يكمن في تحديث التطبيق من خلال تنزيل أحدث إصدار، والذي زودته الشركة بمجموعة من الإصلاحات والتحسينات.