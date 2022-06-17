فيفا يزيح الستار عن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن اختيار لوس أنغلوس وتورنتو ومكسيكو سيتي ضمن المدن المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة من البطولة تستضيفها ثلاث دول مختلفة.

وتشمل منافسات مونديال كأس العالم 2026 48 فريقًا والتي تستضيفها ثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فيما “فيفا” عن قائمة المدن المستضيفة للحدث، حيث تستضيف مدن سياتل وسان فرانسيسكو وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستون وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك/نيوجيرسي البطولة في أمريكا.

وتستضيف المكسيك، التي سبق أن نظمت كأس العالم في 1970 و1986، مباريات في مدن مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري، وتستضيف كندا، التي تنظم كأس العالم لأول مرة، مواجهات في فانكوفر وتورونتو.