شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني محاسبة (مبيعات)، محاسب (دواجن)، أخصائي تدريب أول.

قائد الفريق 1، قائد الفريق 2، مدير الفريق، كبير أخصائي تنمية الموارد البشرية، مدير مشروع الرقمنة، مساعد مدير.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة المراعي