شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني محاسبة (مبيعات)، محاسب (دواجن)، أخصائي تدريب أول.
قائد الفريق 1، قائد الفريق 2، مدير الفريق، كبير أخصائي تنمية الموارد البشرية، مدير مشروع الرقمنة، مساعد مدير.
وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة المراعي
ولاية كيرلا الهندية مطلة على بحر العرب[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 12 دقيقة
دخول شركة المراعي في قطاع الأسماك شيء جيد لكن لا ترفعون أسعار الأسماك ووفروه بكميات كبيرة وفي كافة المحلات والتموينات وأجعلوه إنتاج سعودي محلي حتى يتوفر بكميات كبيرة وأبنوا مزارع أسماك للمراعي أنتم شركة كبيرة لكن ظني أنكم تبون تسوون كل شيء عكس اللي أقوله أنا مكروه من الجميع وأحسن يوم الكل يكرهني لأن محبة الناس تضرني وأدرسوا قنديل البحر لأنه الحيوان الوحيد اللي ما يموت أبداً إلا بفعل فاعل يمكن تجدون حل عن طريقة لإيجاد الأبدية للإنسان وما ظنتي يا عبيد تأكل بطاطا كل اللي قلته يبي يصير عكسه ويمكن كلامي يضرني مستقبلاً لكن توكلت على الله وقلت كلمتي