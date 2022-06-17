وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البريد السعودي (سبل) عن توفر 25 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة في مدينة الرياض، (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس كحد أدنى.

وأوضح البريد، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير إدارة المرافق، مساعد مدير الحسابات الحكومية، مدير منتجات التجزئة والخدمات الحكومية، مدير منتج أول، مدير منتج أول، أخصائي أول الامتثال الدولي، قائد تنفيذ أمن تقنية المعلومات، قائد عمليات أمن المعلومات، قائد فريق التمكين الرقمي، قائد فريق التخزين والنسخ الاحتياطي، قائد فريق الشبكات، مسؤول تنفيذي أول للإستراتيجية.

وتشمل الوظائف: مدير برنامج، منسق مشروع، مدير التطوير والعمليات، مدير إدارة مزودي خدمات تقنية المعلومات، مدير عام اتصالات الشركة، مدير إدارة تحقيق الفوائد، مدير أول التنفيذ الإستراتيجي، قائد محاسبة التكاليف، مهندس اختبار برمجيات أول، مدير تنفيذ استمرارية الأعمال، أخصائي أول العمليات الصيدلانية، أخصائي الفعاليات الخارجية، المدير التنفيذي للمالية.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، توفر المهارات والخبرات للوظيفة، بينما يمكن التقديم على الوظائف من خلال موقع مؤسسة البريد السعودي