شؤون الحرمين توفر وظائف مؤقتة بالمسجد الحرام لموسم الحج

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات فقط، للعمل بالمسجد الحرام، لموسم الحج لعام 1443 هـ.

وذكرت شؤون الحرمين، أن التقديم يبدأ يوم الجمعة الموافق 18 /11 /1443 هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 19 /11 /1443 هـ على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، لاستعداد للعمل في أي وقت، ألا يكون على رأس عمل آخر.

وأكدت على أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، فضلًا عن اجتياز المقابلة الشخصية، بينما يكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة

وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.