وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عم فتح بالتوظيف (لحديثي التخرج) بالرياض.

وأوضحت الهيئة، أن الوظائف (لحديثي التخرج): مُحلل الاتفاقات والمحاذاة الاستراتيجية: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها، حديثي التخرج (لا يُشترط خبرة)، فضلًا عن مُحلل مراقبة المحتوى المحلي: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية) أو ما يعادلها، حديثي التخرج (لا يُشترط خبرة).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُحلل المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، حديثي التخرج (لا يُشترط خبرة)، إلى جانب محلل دعم التدريب: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، حديثي التخرج (لا يُشترط خبرة)، ومحلل تدقيق المحتوى المحلي: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، حديثي التخرج (لا يُشترط خبرة).

وأشارت إلى أن الوظائف (لذوي الخبرة): أخصائي تحليل أعمال تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ أمس الخميس بتاريخ 1443/11/17هـ الموافق 2022/06/16م، من خلال موقع هيئة المحتوى المحلي