أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫95100، العملة مقابل الريال الواحد 0٫25302

– الدولار: 3٫75163، العملة مقابل الريال الواحد 0.26651

– درهم إماراتي: 1٫02138، مقابل الريال الواحد 0٫97893

– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫70845

– دينار أردني: 5٫29151، مقابل الريال الواحد 0٫18896

– دينار كويتي: 12٫22754 مقابل الريال الواحد 0٫08178

– دينار بحريني: 9٫95250، مقابل الريال الواحد 0٫10047

– الريال القطري: 1٫02890، مقابل الريال الواحد 0٫97178

-الدرهم المغربي: 0٫37529، مقابل الريال الواحد 2٫66699

– الجنيه المصري: 0٫20020، مقابل الريال الواحد 4٫99359