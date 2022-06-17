أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫95100، العملة مقابل الريال الواحد 0٫25302
– الدولار: 3٫75163، العملة مقابل الريال الواحد 0.26651
– درهم إماراتي: 1٫02138، مقابل الريال الواحد 0٫97893
– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫70845
– دينار أردني: 5٫29151، مقابل الريال الواحد 0٫18896
– دينار كويتي: 12٫22754 مقابل الريال الواحد 0٫08178
– دينار بحريني: 9٫95250، مقابل الريال الواحد 0٫10047
– الريال القطري: 1٫02890، مقابل الريال الواحد 0٫97178
-الدرهم المغربي: 0٫37529، مقابل الريال الواحد 2٫66699
– الجنيه المصري: 0٫20020، مقابل الريال الواحد 4٫99359
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