وفاة الشيخ عبدالرحمن السدحان عن عمر 81 عامًا

علي القحطاني(صدى):

توفي الشيخ عبدالرحمن السدحان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الشيخ أمس الخميس، عمر ناهز 81 عامًا.

ودرس “السدحان” في المعهد العلمي بالمدينة قبل أن يصبح أستاذًا فيه، كما عين أستاذًا في المعهد العلمي بالرياض.

كما أصبح أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قبل أن يصبح عميداً للكلية.