  • الجمعة 17 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. وفاة الشيخ عبدالرحمن السدحان عن عمر 81 عامًا

وفاة الشيخ عبدالرحمن السدحان عن عمر 81 عامًا

وفاة الشيخ عبدالرحمن السدحان عن عمر 81 عامًا
علي القحطاني(صدى):

توفي الشيخ عبدالرحمن السدحان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الشيخ أمس الخميس، عمر ناهز 81 عامًا.

ودرس “السدحان” في المعهد العلمي بالمدينة قبل أن يصبح أستاذًا فيه، كما عين أستاذًا في المعهد العلمي بالرياض.

كما أصبح أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قبل أن يصبح عميداً للكلية.

 


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ ساعة واحدة

الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله

[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ ساعة واحدة

الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.