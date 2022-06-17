وفاة الشيخ عبدالرحمن السدحان عن عمر 81 عامًا
توفي الشيخ عبدالرحمن السدحان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الشيخ أمس الخميس، عمر ناهز 81 عامًا.
ودرس “السدحان” في المعهد العلمي بالمدينة قبل أن يصبح أستاذًا فيه، كما عين أستاذًا في المعهد العلمي بالرياض.
كما أصبح أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قبل أن يصبح عميداً للكلية.
أخو حسنا[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ ساعة واحدة
الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله
أخو حسنا[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ ساعة واحدة
الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله