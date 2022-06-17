طائرة تثير الفزع بسبب تسريب مياة

واشنطن(صدى):

اكتشف ركاب على متن طائرة بريطانية في مطار ولاية واشنطن الأمريكية، أن جزء في الطائرة حدث به تسريب للمياه ووصف أحدهم أن المياه كانت كالمطر فوق رؤوسهم .

وأفاد أحد الركاب الذي كان على متن الطائرة، بأن الأمور كانت تسير بهدوء و بدون أي مشكلة أثناء الإقلاع و بعد الخروج من المجال الجوي البريطاني، بدأت الأزمة في الدقائق الأخيرة قبل الهبوط في واشنطن .

ويشار إلى أن تسريب المياه كان في الجزء الخلفي من الطائرة على رؤوس الركاب مما أثار بداخلهم الرعب و القلق.

ويذكر أن عملية الهبوط في واشنطن تمت بسلام و خرج الركاب جميعا بخير من الطائرة، ولفتت إدارة المطار إلى أن التسريب حدث قبل الهبوط ببضع دقائق و خرج الجميع سالمين .