طائرة تثير الفزع بسبب تسريب مياة
اكتشف ركاب على متن طائرة بريطانية في مطار ولاية واشنطن الأمريكية، أن جزء في الطائرة حدث به تسريب للمياه ووصف أحدهم أن المياه كانت كالمطر فوق رؤوسهم .
وأفاد أحد الركاب الذي كان على متن الطائرة، بأن الأمور كانت تسير بهدوء و بدون أي مشكلة أثناء الإقلاع و بعد الخروج من المجال الجوي البريطاني، بدأت الأزمة في الدقائق الأخيرة قبل الهبوط في واشنطن .
ويشار إلى أن تسريب المياه كان في الجزء الخلفي من الطائرة على رؤوس الركاب مما أثار بداخلهم الرعب و القلق.
ويذكر أن عملية الهبوط في واشنطن تمت بسلام و خرج الركاب جميعا بخير من الطائرة، ولفتت إدارة المطار إلى أن التسريب حدث قبل الهبوط ببضع دقائق و خرج الجميع سالمين .
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