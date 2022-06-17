شقيق عادل إمام يرد على التسجيل المسرب لنجلاء فتحي

القاهرة(صدى):

رد المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام على الجدل المثار حول وجود خلاف بين الزعيم والفنانة نجلاء فتحي؛ بعد ظهور التسجيل المسرب للأخيرة.

وأكد عصام إمام أنه لا يوجد خلاف بين شقيقه والفنانة نجلاء فتحي ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها بعد انتشار تسجيل صوتي لها.

ومن جانبه، قال “عصام”: “لكن أنا معلوماتي إن العلاقة بينهم طيبة ومن فترة طويلة وزمن بعيد، وأكيد في لبس في الموضوع”.

وأضاف: “حاجة مش طبيعية مش ممكن فنانة كبيرة زي نجلاء فتحي تقول كده دون داعي”.

وأثارت الفنانة نجلاء فتحي الجدل بعد ظهور فيديو لها تتهم فيه عادل إمام بالفساد ومناصرة الفاسدين وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة.