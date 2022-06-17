بالفيديو.. جموع عظيمة من المعتمرين في صحن الطواف طامعين في رجاء المولى
وثق مقطع فيديو لجموع حشود من المعتمرين اليوم الجمعة، في أجواء تحفها السكينة والطمأنينة والخشوع .
وأظهر الفيديو النفوس التي لاذت بمولاها طمعاً ورجاءً في صحن الطواف خلال تأدية المناسك بكل راحة وطمأنينة وسكينة.
فيديو | نفوس لاذت بمولاها طمعاً ورجاءً ..
اكتظاظ جموع عظيمة من المعتمرين في صحن الطواف خلال تأدية المناسك بكل راحة وطمأنينة #الإخبارية pic.twitter.com/hN0xzpxpIY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2022
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