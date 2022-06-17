بالفيديو.. جموع عظيمة من المعتمرين في صحن الطواف طامعين في رجاء المولى

مكة المكرمة(صدى):

وثق مقطع فيديو لجموع حشود من المعتمرين اليوم الجمعة، في أجواء تحفها السكينة والطمأنينة والخشوع .

وأظهر الفيديو النفوس التي لاذت بمولاها طمعاً ورجاءً في صحن الطواف خلال تأدية المناسك بكل راحة وطمأنينة وسكينة.