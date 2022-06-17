كيف تنقذ شخص أصيب بضربة شمس ؟

أميرة خالد(صدى):

تحدث ضربة الشمس للعديد من الأشخاص خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ وهو الأمر الذي يسبب الشعور بضيق التنفس والدوخة والحمى ونستعرض أبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإنقاذ شخص مصاب بضربة شمس.

1- إزالة الملابس عن المصاب قدرَ الإمكان، وتبريده بقطعة قماش مبللة وباردة على الجسم والوجه.

2- وضع المصاب في مكان بارد ومظلل في أسرع وقت ممكن.

3- إذا كان لايزال محافظاً على وعيه، يجب تقديم الكثير من الماء العذب ليشرب، ولكن لا يجب تقديم القهوة أو المشروبات الغازية، التي تزيد من الجفاف.

4- وضع مناشف مبللة على جلده؛ لخفض درجة حرارة الجسم لا للاستحمام بماء بارد؛ لأن هذا يزيد من خطر التعرّض لصدمة حرارية ضارّة بالقلب.

5- تخليص المصاب من الملابس الضيقة، ويستبدل بها ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة ومصنوعة من مواد طبيعية مثل القطن والكتان؛ تحضيراً لنقله إلى المستشفى.