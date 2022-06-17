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بالفيديو.. مواطنة تروي قصة زواجها عن طريق برنامج

بالفيديو.. مواطنة تروي قصة زواجها عن طريق برنامج
علي القحطاني(صدى):

روت المواطنة نورة الفرج قصة زواجها عن طريق برنامج “توافق” في جمعية تركية لتزويج ذوي الإعاقة.

وقالت “نورة” في حديثها: “تواصلت معهم عن طريق الموقع الرسمي للجمعية وتواصلت مع المشرفة لأخذ المعلومات الكافية لتستطيع أن تجد الشخص المناسب لي وبالفعل تزوجت صارلي 8 شهور”.

ومن جانبها، أوضحت رقية المغامس المشرفة في برنامج توافق لجمعية “حركية”، أن تزويج ذوي الإعاقة يكون من خلال رابط إلكتروني، مشيرة إلى أن 34 أسرة استفادت من برنامج “توافق”.

وأضافت: “الرابط يتضمن الحالة الاجتماعية والعمر والحالة المادية وغيرهم والتقرير الطبي والتعريف الراتب بالنسبة للرجل”، بحسب برنامج “الراصد”.

وتابعت: “وبالنسبة لملفات الفتيات التي يطلع عليها الرجل لا تتضمن صور وتكون عبارة عن رقم حالات بها بيانات الطرف الآخر وإذا كانت تناسبه يختار تلك الخانة من أجل التوفيق بينهم”.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ ساعة واحدة

يالله يارب العالمين انك لا تبلانا وتكملنا بعقولنا هالناس طارت عقولها تخيل أنك جالس في جريدة تدور لك أخبار مهمة تلقى ثلاثة أرباع اخبارها فلان تزوج وفلانه تزوجت طيب وش اسوي لك تزوجت ولا قعدت أنا أدور أشياء مهمة تفيدني أدور وش هي إنجازات الدولة وش فيها وما فيها

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