بالفيديو.. مواطنة تروي قصة زواجها عن طريق برنامج

علي القحطاني(صدى):

روت المواطنة نورة الفرج قصة زواجها عن طريق برنامج “توافق” في جمعية تركية لتزويج ذوي الإعاقة.

وقالت “نورة” في حديثها: “تواصلت معهم عن طريق الموقع الرسمي للجمعية وتواصلت مع المشرفة لأخذ المعلومات الكافية لتستطيع أن تجد الشخص المناسب لي وبالفعل تزوجت صارلي 8 شهور”.

ومن جانبها، أوضحت رقية المغامس المشرفة في برنامج توافق لجمعية “حركية”، أن تزويج ذوي الإعاقة يكون من خلال رابط إلكتروني، مشيرة إلى أن 34 أسرة استفادت من برنامج “توافق”.

وأضافت: “الرابط يتضمن الحالة الاجتماعية والعمر والحالة المادية وغيرهم والتقرير الطبي والتعريف الراتب بالنسبة للرجل”، بحسب برنامج “الراصد”.

وتابعت: “وبالنسبة لملفات الفتيات التي يطلع عليها الرجل لا تتضمن صور وتكون عبارة عن رقم حالات بها بيانات الطرف الآخر وإذا كانت تناسبه يختار تلك الخانة من أجل التوفيق بينهم”.

فيديو | نورة الفرج تروي لـ #الراصد قصة زواجها عن طريق برنامج "توافق" في جمعية حركية pic.twitter.com/Zg2vfWAnlV — الراصد (@alraasd) June 16, 2022