بالفيديو.. مواطنة تروي قصة زواجها عن طريق برنامج
روت المواطنة نورة الفرج قصة زواجها عن طريق برنامج “توافق” في جمعية تركية لتزويج ذوي الإعاقة.
وقالت “نورة” في حديثها: “تواصلت معهم عن طريق الموقع الرسمي للجمعية وتواصلت مع المشرفة لأخذ المعلومات الكافية لتستطيع أن تجد الشخص المناسب لي وبالفعل تزوجت صارلي 8 شهور”.
ومن جانبها، أوضحت رقية المغامس المشرفة في برنامج توافق لجمعية “حركية”، أن تزويج ذوي الإعاقة يكون من خلال رابط إلكتروني، مشيرة إلى أن 34 أسرة استفادت من برنامج “توافق”.
وأضافت: “الرابط يتضمن الحالة الاجتماعية والعمر والحالة المادية وغيرهم والتقرير الطبي والتعريف الراتب بالنسبة للرجل”، بحسب برنامج “الراصد”.
وتابعت: “وبالنسبة لملفات الفتيات التي يطلع عليها الرجل لا تتضمن صور وتكون عبارة عن رقم حالات بها بيانات الطرف الآخر وإذا كانت تناسبه يختار تلك الخانة من أجل التوفيق بينهم”.
فيديو | نورة الفرج تروي لـ #الراصد قصة زواجها عن طريق برنامج "توافق" في جمعية حركية pic.twitter.com/Zg2vfWAnlV
— الراصد (@alraasd) June 16, 2022
فيديو | المشرفة في برنامج توافق لجمعية "حركية" رقية المغامس:
تزويج #ذوي_الإعاقة يكون من خلال رابط إلكتروني.. و 34 أسرة استفادت من برنامج "توافق"#الراصد pic.twitter.com/8tT6mv9GGJ
— الراصد (@alraasd) June 16, 2022
يءؤبرللااىتةن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ ساعة واحدة
يالله يارب العالمين انك لا تبلانا وتكملنا بعقولنا هالناس طارت عقولها تخيل أنك جالس في جريدة تدور لك أخبار مهمة تلقى ثلاثة أرباع اخبارها فلان تزوج وفلانه تزوجت طيب وش اسوي لك تزوجت ولا قعدت أنا أدور أشياء مهمة تفيدني أدور وش هي إنجازات الدولة وش فيها وما فيها