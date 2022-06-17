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شاهد.. ماجدة الرومي تغني للمرة الأولى في جدة

شاهد.. ماجدة الرومي تغني للمرة الأولى في جدة
أميرة خالد(صدى):

أحييت الفنانة ماجدة الرومي حفلها الغنائي للمرة الأولى في جدة، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.

وقدمت “ماجدة” حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح موسم جدة قدمت فيه باقة من ألمع الأغاني وبحضور جماهيري كبير.

يُذكر أن الفنانة ماجدة الرومي كانت قد روجت للحفل قبل أيام من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9861 ] نشر منذ ساعة واحدة

اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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