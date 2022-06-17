شاهد.. ماجدة الرومي تغني للمرة الأولى في جدة

أميرة خالد(صدى):

أحييت الفنانة ماجدة الرومي حفلها الغنائي للمرة الأولى في جدة، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.

وقدمت “ماجدة” حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح موسم جدة قدمت فيه باقة من ألمع الأغاني وبحضور جماهيري كبير.

يُذكر أن الفنانة ماجدة الرومي كانت قد روجت للحفل قبل أيام من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل.