شاهد.. ماجدة الرومي تغني للمرة الأولى في جدة
أحييت الفنانة ماجدة الرومي حفلها الغنائي للمرة الأولى في جدة، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.
وقدمت “ماجدة” حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح موسم جدة قدمت فيه باقة من ألمع الأغاني وبحضور جماهيري كبير.
يُذكر أن الفنانة ماجدة الرومي كانت قد روجت للحفل قبل أيام من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل.
الفنانة #ماجدة_الرومي تغني للمرة الأولى في #جدة ضمن فعاليات #موسم_جدة
عبر:@saudalkhalaf pic.twitter.com/MCtgdplCiH
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 16, 2022
أخو حسنا[ عدد التعليقات: 9861 ] نشر منذ ساعة واحدة
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا