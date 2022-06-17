دب عملاق يدخل منزل سيدة من نافذة المطبخ

واشنطن(صدى):

اكتشفت سيدة أمريكية من ولاية كونتيكت بكارثة في مطبخ منزلها عقب عودتها من الخارج، حيث انها تركت نافذة المطبخ مفتوحة و تسبب ذلك في دخول دب كبير.

وأفادت السيدة بأنها في البداية رأت ظل بالقرب من نافذة المطبخ، و لكن حينما اقتربت من المكان، رأت الصورة أوضح، فشاهدت دبا كبيرًا في منزلها .

وأشارت إلى أنه لم يهاجمها و كان مسالماً للغاية، و لكنه قام ببعثرة بعض الادوات في المطبخ عقب دخوله المكان، و لكن لم يمسها بسوء .

والجدير بالذكر أن السيدة طلبت النجدة من الجيران و الاتصال بالشرطة، لإنقاذها من ذلك الضيف الغريب الذي اقتحم منزلها اثناء غيابها عنه.